onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Sigara Kullananlara Kötü Haber: Bir Paket Sigara 300 Lira Olabilir! Sigara Fiyatlarına Dev Zam mı Olacak?

Sigara Kullananlara Kötü Haber: Bir Paket Sigara 300 Lira Olabilir! Sigara Fiyatlarına Dev Zam mı Olacak?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.01.2026 - 14:17

Türkiye'de sigara fiyatlarının alım gücüne oranla düşük kaldığını savunan Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, tartışma yaratacak bir çıkış yaptı. Ergüder, sigaranın ekonomiye verdiği zararı açıklarken, bir paket sigaranın en az 300 liraya satılması gerektiğini savundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Prof. Dr. Toker Ergüder: “Sigaranın paketi 300 TL olmalı!”

Prof. Dr. Toker Ergüder: “Sigaranın paketi 300 TL olmalı!”

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, tütün ürünlerinin Türkiye ekonomisine verdiği yıllık zararın 24 milyar dolar seviyesine ulaştığını açıkladı. Sigara fiyatlarının, vatandaşın alım gücü karşısında eridiğini ve bu durumun tüketimi teşvik ettiğini vurgulayan Ergüder, uluslararası standartları işaret ederek bir paket sigaranın fiyatının en az 300 lira olması gerektiğine dikkat çekti.

Ergüder, dünya genelinde bir paket sigara fiyatının ortalama 5 litre benzinle eş değer olduğunu hatırlatarak, Türkiye'deki mevcut fiyatlandırmanın bu dengenin çok altında kaldığını belirtti. 

Türkiye'nin şu an OECD ülkeleri ve Avrupa genelinde en ucuz sigaranın satıldığı ülke konumunda olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ergüder, 2013 yılından bu yana fiyatların alım gücüne paralel olarak artırılmadığını, bu sebeple sigara içme oranlarının istenilen seviyeye çekilemediğini dile getirdi. Geçmiş yıllardaki verileri de paylaşan Ergüder, 2008-2012 döneminde vergi yükünün artırılmasıyla kullanımın yüzde 14 oranında azaldığını, fiyatlardaki her yüzde 10’luk artışın tüketimi yüzde 8 oranında düşürdüğünü kaydetti.

Sigara şirketlerinin, fiyat artışlarının enflasyonu yükselteceği ve kaçakçılığı tetikleyeceği yönündeki iddialarına da yanıt veren Ergüder, Maliye Bakanlığı ile yapılan ortak çalışmalara atıfta bulundu. 2002 ile 2019 yılları arasındaki verilerin incelendiğini ve sigara fiyatları ile enflasyon arasında doğrudan bir bağlantı tespit edilemediğini belirten Ergüder, sigaradan kaynaklı sağlık harcamaları, iş gücü kaybı ve ithal ilaç maliyetlerinin ekonomiye ağır bir yük getirdiğini sözlerine ekledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
8
6
4
3
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın