Sigara Kullananlara Kötü Haber: Bir Paket Sigara 300 Lira Olabilir! Sigara Fiyatlarına Dev Zam mı Olacak?

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, tütün ürünlerinin Türkiye ekonomisine verdiği yıllık zararın 24 milyar dolar seviyesine ulaştığını açıkladı. Sigara fiyatlarının, vatandaşın alım gücü karşısında eridiğini ve bu durumun tüketimi teşvik ettiğini vurgulayan Ergüder, uluslararası standartları işaret ederek bir paket sigaranın fiyatının en az 300 lira olması gerektiğine dikkat çekti.

Ergüder, dünya genelinde bir paket sigara fiyatının ortalama 5 litre benzinle eş değer olduğunu hatırlatarak, Türkiye'deki mevcut fiyatlandırmanın bu dengenin çok altında kaldığını belirtti.

Türkiye'nin şu an OECD ülkeleri ve Avrupa genelinde en ucuz sigaranın satıldığı ülke konumunda olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ergüder, 2013 yılından bu yana fiyatların alım gücüne paralel olarak artırılmadığını, bu sebeple sigara içme oranlarının istenilen seviyeye çekilemediğini dile getirdi. Geçmiş yıllardaki verileri de paylaşan Ergüder, 2008-2012 döneminde vergi yükünün artırılmasıyla kullanımın yüzde 14 oranında azaldığını, fiyatlardaki her yüzde 10’luk artışın tüketimi yüzde 8 oranında düşürdüğünü kaydetti.

Sigara şirketlerinin, fiyat artışlarının enflasyonu yükselteceği ve kaçakçılığı tetikleyeceği yönündeki iddialarına da yanıt veren Ergüder, Maliye Bakanlığı ile yapılan ortak çalışmalara atıfta bulundu. 2002 ile 2019 yılları arasındaki verilerin incelendiğini ve sigara fiyatları ile enflasyon arasında doğrudan bir bağlantı tespit edilemediğini belirten Ergüder, sigaradan kaynaklı sağlık harcamaları, iş gücü kaybı ve ithal ilaç maliyetlerinin ekonomiye ağır bir yük getirdiğini sözlerine ekledi.