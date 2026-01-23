Uzman İsim Tarih Vererek Uyardı: “Baharı Unutun Sert Kış Geliyor”
İklim bilimci Okan Bozyurt, meteorolojik verilere göre mart ayında zorlu kış şartlarının beklendiğini kaydederek, 'Şubat ayının ortasından sonra, Mart'a doğru oldukça sert kış şartları bekliyorum' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi İklim Bilimci Okan Bozyurt, elde edilen meteorolojik verilere üzerinden hava tahminlerinde bulundu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Sayın uzman her şeyi bir zamanı var zaten kış aylarında baharı bekleyen kim ??