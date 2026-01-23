onedio
Uzman İsim Tarih Vererek Uyardı: “Baharı Unutun Sert Kış Geliyor”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.01.2026 - 12:28

İklim bilimci Okan Bozyurt, meteorolojik verilere göre mart ayında zorlu kış şartlarının beklendiğini kaydederek, 'Şubat ayının ortasından sonra, Mart'a doğru oldukça sert kış şartları bekliyorum' dedi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi İklim Bilimci Okan Bozyurt, elde edilen meteorolojik verilere üzerinden hava tahminlerinde bulundu.

Hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarının artacağını ve önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını kaydederek, 'Şubat ayının ilk yarısı oldukça ılık geçecek gibi özellikle Güneybatı Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'de lodos fırtınasının etkili olması bekleniyor. Bu dönemde yağışların yağmur şeklinde gerçekleşmesi ve doğudaki kar yağışlarının bir süre sonra etkisini kaybedebilir. Şubat ayının ortasından sonra, Mart'a doğru, oldukça sert kış şartları bekliyorum' dedi.

ömer

Sayın uzman her şeyi bir zamanı var zaten kış aylarında baharı bekleyen kim ??