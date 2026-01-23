Doğal Gaz Faturalarında Yeni Dönem Geliyor: Vatandaşa Fatura Karşılığı Nakit Para Verilecek!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kış aylarında vatandaşın bütçesini en çok zorlayan kalemlerden biri olan doğal gaz faturaları için köklü bir sistem değişikliğine gidiyor. ÜLKE TV'de yer alan habere göre; devletin bugüne kadar uyguladığı ve tüm aboneleri kapsayan fatura sübvansiyonları yerine, daha hedef odaklı ve kişiye özel bir yöntem üzerinde duruluyor. Yeni planlamada, yardımın faturadan düşülmesi değil, doğrudan hak sahiplerine nakit olarak ödenmesi hedefleniyor.

Hazırlıkları süren bu yeni modelin merkezinde ise emekliler ve sabit gelirli vatandaşlar yer alıyor. Yapılan çalışmalara göre, desteklerin özellikle tüketimin arttığı ve faturaların yükseldiği kış sezonunda devreye alınması öngörülüyor. Böylece dar gelirli hanelerin ısınma giderleri karşısında yaşadığı ekonomik yükün hafifletilmesi ve devlet desteğinin doğrudan ihtiyaç sahibinin cebine girmesi amaçlanıyor.

Öte yandan bakanlık bürokratları, kamuoyunda uzun süredir konuşulan 'kademeli tarife' uygulaması üzerindeki teknik çalışmalarını da sürdürüyor. Hangi haneye ne kadar yardım yapılacağı ve desteğin süresi gibi teknik detaylar, şu an yürütülen etki analizleri tamamlandığında netleşecek. Yetkililer, hayata geçirilecek nakdi yardım sisteminin, halihazırda yürütülen diğer sosyal yardım programlarıyla entegre ve uyumlu bir yapıda çalışacağını belirtiyor.