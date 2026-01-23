onedio
Doğal Gaz Faturalarında Yeni Dönem Geliyor: Vatandaşa Fatura Karşılığı Nakit Para Verilecek!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.01.2026 - 09:43

Enerji yönetiminden milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kritik bir adım geldi. Doğal gaz faturalarındaki genel indirim uygulamasının yerine, ihtiyaç sahiplerine ve özellikle emeklilere doğrudan nakit para verilmesini öngören yeni bir model için çalışmalar hızlandı.

Kaynak: https://www.ulketv.com/bakanliktan-em...
Doğal gaz faturasında yeni dönemin detayları ortaya çıktı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kış aylarında vatandaşın bütçesini en çok zorlayan kalemlerden biri olan doğal gaz faturaları için köklü bir sistem değişikliğine gidiyor. ÜLKE TV'de yer alan habere göre; devletin bugüne kadar uyguladığı ve tüm aboneleri kapsayan fatura sübvansiyonları yerine, daha hedef odaklı ve kişiye özel bir yöntem üzerinde duruluyor. Yeni planlamada, yardımın faturadan düşülmesi değil, doğrudan hak sahiplerine nakit olarak ödenmesi hedefleniyor.

Hazırlıkları süren bu yeni modelin merkezinde ise emekliler ve sabit gelirli vatandaşlar yer alıyor. Yapılan çalışmalara göre, desteklerin özellikle tüketimin arttığı ve faturaların yükseldiği kış sezonunda devreye alınması öngörülüyor. Böylece dar gelirli hanelerin ısınma giderleri karşısında yaşadığı ekonomik yükün hafifletilmesi ve devlet desteğinin doğrudan ihtiyaç sahibinin cebine girmesi amaçlanıyor.

Öte yandan bakanlık bürokratları, kamuoyunda uzun süredir konuşulan 'kademeli tarife' uygulaması üzerindeki teknik çalışmalarını da sürdürüyor. Hangi haneye ne kadar yardım yapılacağı ve desteğin süresi gibi teknik detaylar, şu an yürütülen etki analizleri tamamlandığında netleşecek. Yetkililer, hayata geçirilecek nakdi yardım sisteminin, halihazırda yürütülen diğer sosyal yardım programlarıyla entegre ve uyumlu bir yapıda çalışacağını belirtiyor.

