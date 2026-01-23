Doğal Gaz Faturalarında Yeni Dönem Geliyor: Vatandaşa Fatura Karşılığı Nakit Para Verilecek!
Enerji yönetiminden milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kritik bir adım geldi. Doğal gaz faturalarındaki genel indirim uygulamasının yerine, ihtiyaç sahiplerine ve özellikle emeklilere doğrudan nakit para verilmesini öngören yeni bir model için çalışmalar hızlandı.
Doğal gaz faturasında yeni dönemin detayları ortaya çıktı.
