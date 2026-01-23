Dolandırıcıdan İş Teklifi Alan Kız! Genç Kızı Dolandırmaya Çalışırken Sert Kayaya Çarptı

Burdur'da üniversite öğrencisi Elif Manış'a (22) geçtiğimiz günlerde dava dosyasının olduğuna dair bir mesaj geldi. Manış bu mesaj üzerine E-Devlet'ine girerek adına açılmış bir dava olup olmadığını kontrol etti. Daha sonrasında mesajın dolandırıcılar tarafından atıldığını anlayan Manış, mesajda yazan numarayı arayarak durumu sormak istedi. İlk olarak dolandırıcılar genç kızı ikna etmeye çalışırken ikna edemeyeceklerini anladıklarında telefonu kapatmak yerine sohbet etmeye başladı. Dolandırıcılar, Manış'a 'seni de avukat yapabiliriz' diye teklifte bulunurken daha sonrada genç kızla tanışmak istediğini söyledi. Bu anları kayıt altına alan Elif Manış, yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Kayıt altına aldığı telefon konuşmasında karşısındaki kişinin ilk olarak çok ciddi olduğunu belirten Manış, 'Hatta biz dolandırıcılara karşı rol yapmaya çalıştık. O anda da sanki gülme sesi gibi bir ses geldi. Bizimle dalga geçer gibiydi. Biz sonrasında onun dolandırıcı olduğunu ifade ettiğimizde de bize farklı tekliflerde bulunmaya başladı. 'İsterseniz sizi de avukat yapabilirim, sizinle tanışalım, siz çok akıllı birine benziyorsunuz' şeklinde konuştu. Konuyu biraz da telefon sapıklığına çevirmeye başladı. Bu durum karşısında biz arkadaşlarımızla beraber büyük bir şaşkınlık yaşadık' ifadelerini kullandı.