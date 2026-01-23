onedio
Dolandırıcıdan İş Teklifi Alan Kız! Genç Kızı Dolandırmaya Çalışırken Sert Kayaya Çarptı

Ali Can YAYCILI
23.01.2026 - 12:08

Burdur'da üniversite öğrencisini arayarak dolandırmak isteyen dolandırıcı, genç kızı dolandıramayacağını anladığında kıza ‘sizi de avukat yapalım' teklifinde bulundu. Genç kız tüm kimlik bilgilerinin dolandırıcının elinde olduğunu anlayınca ne yapacağını şaşırdı.

"Bizi dolandırmaya çalıştığının farkındaydık, biz de onları dolandıralım dedik"

"Bizi dolandırmaya çalıştığının farkındaydık, biz de onları dolandıralım dedik"

Burdur'da üniversite öğrencisi Elif Manış'a (22) geçtiğimiz günlerde dava dosyasının olduğuna dair bir mesaj geldi. Manış bu mesaj üzerine E-Devlet'ine girerek adına açılmış bir dava olup olmadığını kontrol etti. Daha sonrasında mesajın dolandırıcılar tarafından atıldığını anlayan Manış, mesajda yazan numarayı arayarak durumu sormak istedi. İlk olarak dolandırıcılar genç kızı ikna etmeye çalışırken ikna edemeyeceklerini anladıklarında telefonu kapatmak yerine sohbet etmeye başladı. Dolandırıcılar, Manış'a 'seni de avukat yapabiliriz' diye teklifte bulunurken daha sonrada genç kızla tanışmak istediğini söyledi. Bu anları kayıt altına alan Elif Manış, yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Kayıt altına aldığı telefon konuşmasında karşısındaki kişinin ilk olarak çok ciddi olduğunu belirten Manış, 'Hatta biz dolandırıcılara karşı rol yapmaya çalıştık. O anda da sanki gülme sesi gibi bir ses geldi. Bizimle dalga geçer gibiydi. Biz sonrasında onun dolandırıcı olduğunu ifade ettiğimizde de bize farklı tekliflerde bulunmaya başladı. 'İsterseniz sizi de avukat yapabilirim, sizinle tanışalım, siz çok akıllı birine benziyorsunuz' şeklinde konuştu. Konuyu biraz da telefon sapıklığına çevirmeye başladı. Bu durum karşısında biz arkadaşlarımızla beraber büyük bir şaşkınlık yaşadık' ifadelerini kullandı.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
