onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Restoranların Yeni Hilesi Ortaya Çıktı: Ticaret Bakanlığı Servis Ücretine Son Noktayı Koydu

Restoranların Yeni Hilesi Ortaya Çıktı: Ticaret Bakanlığı Servis Ücretine Son Noktayı Koydu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.02.2026 - 12:58

Lokanta, kafe, restoran ve pastane gibi yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelerde servis, kuver, masa ücreti gibi ücretlerin alınması yasaklanmıştı. Yasak tanımayan işletmelerin yeni hilesi ortaya çıktı. Yasaklanan ücretleri menüye yansıtan işletmelere dair şikayet artınca Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hile ortaya çıktı: Servis ve kuver ücretini menü fiyatlarına zam yaparak alıyorlar.

Hile ortaya çıktı: Servis ve kuver ücretini menü fiyatlarına zam yaparak alıyorlar.

Servis, masa, kuver ücretlerinin yasaklanmasının ardından bazı işletmeler menüye zam yaparak bu ücretleri almaya başladı. Ticaret Bakanlığı, artan şikayetlerin ardından işletmelere denetimini sıkılaştırdı. Sosyal medyada paylaşılan şikayetlerin ardından inceleme başlatıldığını belirten Ticaret Bakanlığı’nın denetiminde hile ortaya çıktı. Bir işletmede yetkililerin daha önce ’15 bin TL + yüzde 12 servis ücreti’ (toplam 16 bin 800 TL) olan hizmet bedelini, servis ücretinin kaldırılmasıyla birlikte ’16 bin 500 TL’ olarak güncelledikleri belirlendi.

Bakanlık servis ücretinin menü fiyatına dahil edilmesini ‘haksız ticari uygulama’ ve ‘haksız fiyat artışı’ olarak değerlendirdi.

Ticaret Bakanlığı'ndan servis ücreti açıklaması.

Ticaret Bakanlığı'ndan servis ücreti açıklaması.
twitter.com

Ticaret Bakanlığı resmi X hesabından bir açıklama paylaşıldı. Servis ücretlerinin menü fiyatına eklenmesinin yasal olmadığını belirten Bakanlık, işletmelere yaptırım uygulanacağını belirtti. Bakanlığın açıklamasının tamamı şöyle:

'Servis Ücretini, Menüye Zam Yaparak Tahsil Etmek İsteyenlere Müsaade Edilmeyecektir!

05.02.2026 tarihinde bazı sosyal medya mecralarında, “Zorunlu bahşiş ve kuverin kaldırılmasının ardından menüye zam” başlığıyla yapılan paylaşım üzerine Bakanlığımızca derhal inceleme başlatılmış olup, konu en ince ayrıntısına kadar titizlikle araştırılmıştır.

Bu çerçevede, masada ve restoran girişinde fiyat listesi bulunmayan söz konusu işletmeye, servis ücreti alınıp alınmadığı sorulduğunda; “Servis ücreti uygulamasının sona ermesi üzerine daha önce 15.000 TL +% 12 servis olmak üzere toplamda 16.800 TL ye hizmet verirken, şu an çalışanları mağdur etmemek adına fiyatlarının 16.500 TL olarak güncellediklerini ve bu farkı çalışanlarına ödediklerini” beyan ettikleri görülmüştür.

Bu kapsamda, servis ücretini fiyatların içine eklemek suretiyle, haksız ticari uygulamaların bir örneğine sebebiyet veren bu işletmenin, servis ücreti uygulaması kaldırılmış olmasına rağmen, servis ücretinin menü fiyatına dahil edilmesi yöntemiyle haksız fiyat artışı yaptığı da aşikardır.

Bu kapsamda, söz konusu işletmenin kendi ikrarı ile elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletilecek olup, söz konusu eylemin 6585 sayılı Kanun kapsamında olduğu ve haksız fiyat artışına sebebiyet verildiği yönünde Kurul kararı verilmesi halinde, ilgili Şirkete 1.860.170-TL idari para cezası uygulanacaktır.

Ayrıca alkollü içecek menüsünde TL ibaresinin bulunmaması sebebiyle 6502 sayılı Kanunun Fiyat Etiket Yönetmeliğinin 9. Maddesinin 4. Fıkrasına aykırılık ve fiyat değişim tarihinin bulunmaması sebebiyle anılan yönetmeliğin 5.maddesinin 2. Fıkrasına aykırılık oluştuğu tespit edilmiş ve Bakanlığımızca idari işlem uygulanmıştır.

Şüphe yok ki! 

Ticaret Bakanlığı olarak, servis ücreti, kuver vb herhangi bir ad altında ücret alınmasının önüne geçildiği gibi Kanunun amir hükmünü çeşitli yöntemlere baypas etmeye çalışanlara da müsaade edilmeyecektir.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
5
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın