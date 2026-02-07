Türkiye’de 2025’in En Büyük Satışı TÜVTÜRK Oldu
Araç muayene istasyonu TÜVTÜRK, 2025 yılında el değiştirdi. Türkiye genelindeki araç muayene istasyonlarının 20 yıllık imtiyaz hakkı MOI Ortak Girişim Grubu’na verildi. İhale bedeli ise 1.72 milyar dolar oldu. Ekonomim'de yer alan habere göre bu rakam 2025’in en büyük satış işlemi olarak tarihe geçti.
TÜVTÜRK, 2025 yılında devredilerek isim değiştirmişti.
