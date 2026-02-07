onedio
Türkiye’de 2025’in En Büyük Satışı TÜVTÜRK Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.02.2026 - 12:07

Araç muayene istasyonu TÜVTÜRK, 2025 yılında el değiştirdi. Türkiye genelindeki araç muayene istasyonlarının 20 yıllık imtiyaz hakkı MOI Ortak Girişim Grubu’na verildi. İhale bedeli ise 1.72 milyar dolar oldu. Ekonomim'de yer alan habere göre bu rakam 2025’in en büyük satış işlemi olarak tarihe geçti.

TÜVTÜRK, 2025 yılında devredilerek isim değiştirmişti.

2025 yılında araç muayene istasyonlarında TÜVTÜRK, dönemi sona erdi. Yapılan ihaleyle birlikte araç muayene istasyonlarının imtiyaz hakkı MOI Ortak Girişim Grubu’na devredilmişti. Devir işlemi ise 1.72 milyar dolarla gerçekleştirilmişti. TÜVTÜRK, 2027-2047 döneminde TURKA adıyla hizmet vermeye başlayacak.

Türkiye’de 2025’in en büyük satışı TÜVTÜRK oldu.

TÜVTÜRK’ün 1.72 milyar dolarla devralınması 2025’in en büyük satış işlemi olarak kayıtlara geçti. TURKA İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, 2025 sonunda trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısının 33 milyonu aştığını belirtti. Salman,  “Yeni nesil araç muayene vizyonumuzla 15 Ağustos 2027’de araç muayene sistemini devraldığımızda Türkiye genelindeki 249 istasyonumuzla oluşmuş araç muayene kültürünü daha da ileriye taşıyacağız” dedi.

