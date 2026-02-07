onedio
Hangi Ülke Ne Kadar Asgari Ücret Ödüyor? 29 Ülkenin 2026 Asgari Ücreti Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.02.2026 - 14:05

Avrupa ülkelerinin 2026 asgari ücretleri belli oldu. Ülkeler arasında farklılıklar göze çarptı. Eurostat verilerine göre dört ülkede asgari ücrete son bir yılda zam yapılmadı. Peki, ülkelerde asgari ücret ne kadar? En yüksek ve en düşük asgari ücret veren ülke hangisi?

Kaynak

Avrupa ülkelerinin 2026 asgari ücreti belli oldu.

Eurostat verilerine göre 22 Avrupa Birliği ülkesinde 12.8 milyon işçi asgari ücret ve altında çalışıyor. Asgari ücretle çalışanların bir kısmı Temmuz 2025-Ocak 2026 arasında maaşlarında artış görmedi. Öte yandan dört ülkede ise son 1 yılda asgari ücrete zam yapılmadı. 

Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar? En yüksek ve en düşük asgari ücret veren ülke hangisi?

Hangi ülke ne kadar asgari ücret ödüyor? 29 ülkenin asgari ücreti.

1.500 euro üstü asgari ücret veren ülkeler: 

1000-1500 euro arası asgari ücret veren ülkeler: 

1000 euro altı asgari ücret veren ülkeler: 

  • Malta: 994 euro

  • Çekya: 924 euro

  • Slovakya: 915 euro

  • Estonya: 886 euro

  • Macaristan: 838 euro

  • Romanya: 795 euro

  • Letonya: 780 euro

  • Sırbistan: 744 euro

  • Karadağ: 670 euro

  • Türkiye: 654 euro

  • Bulgaristan: 620 euro

  • Kuzey Makedonya: 586 euro

  • Arnavutluk: 517 euro

  • Moldova: 319 euro

  • Ukrayna: 173 euro

