Hangi Ülke Ne Kadar Asgari Ücret Ödüyor? 29 Ülkenin 2026 Asgari Ücreti Belli Oldu

Eurostat verilerine göre 22 Avrupa Birliği ülkesinde 12.8 milyon işçi asgari ücret ve altında çalışıyor. Asgari ücretle çalışanların bir kısmı Temmuz 2025-Ocak 2026 arasında maaşlarında artış görmedi. Öte yandan dört ülkede ise son 1 yılda asgari ücrete zam yapılmadı.

Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar? En yüksek ve en düşük asgari ücret veren ülke hangisi?