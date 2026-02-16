Apple Türklerin Kurduğu Şirketi Satın Aldı
Dünyanın önde gelen teknoloji şirketi Apple, Türk girişimcilerin kurduğu ‘Kuzu’ isimli şirketi satın aldı. Ardan Araç ve Doç. Dr. Serdar Salihoğlu tarafından kurulan grafik veritabanı şirketi Kuzu’nun geçen sene Apple bünyesine katıldığı ortaya çıktı.
‘Kuzu’ nedir, ne iş yapar?
