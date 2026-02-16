Apple Türklerin Kurduğu Şirketi Satın Aldı

Grafik veritabanı geliştiren Kuzu, özellikle karmaşı veri ilişkilerinin analizinde önemli avantaj sağlayan bir sistem kurdu. Verileri bağlantılı düğümler halinde modelleyen grafik veritabanı sunan Kuzu, LinkedIn'de sorgulama hızı, ölçeklenebilirlik ve kullanım kolaylığı için tasarlanmış gömülü sistem geliştirdi. Geliştirilen bu sistem ise yatırımcıların ve teknoloji şirketlerinin dikkatini çekti.