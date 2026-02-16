onedio
Apple Türklerin Kurduğu Şirketi Satın Aldı

Apple Türklerin Kurduğu Şirketi Satın Aldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
16.02.2026 - 11:58

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketi Apple, Türk girişimcilerin kurduğu ‘Kuzu’ isimli şirketi satın aldı. Ardan Araç ve Doç. Dr. Serdar Salihoğlu tarafından kurulan grafik veritabanı şirketi Kuzu’nun geçen sene Apple bünyesine katıldığı ortaya çıktı.

Apple’ın satın aldığı Türk şirket: Sessiz sedasız bünyesine kattı.

Apple'ın satın aldığı Türk şirket: Sessiz sedasız bünyesine kattı.

Piyasa değeri 4 trilyon doları aşan Apple, Türk girişimcilerin kurduğu şirketi satın aldı. Princeton Üniversitesi mezunu Ardan Araç ve Yale ile Stanford üniversitelerinden mezun Semih Salihoğlu’nun kurduğu ‘Kuzu’ isimli şirket sessiz sedasız Apple bünyesine katıldı. Satın alma işleminin geçen sene gerçekleştiği ortaya çıktı. 

Ekim 2025’te tamamamlanan satın alma Avrupa Birliği’ne yapılan bildirimle doğrulandı. 

Grafik veritabanı geliştiren şirketin yatırımcıları arasında ScaleX Ventures yer alıyor.

‘Kuzu’ nedir, ne iş yapar?

'Kuzu' nedir, ne iş yapar?

Grafik veritabanı geliştiren Kuzu, özellikle karmaşı veri ilişkilerinin analizinde önemli avantaj sağlayan bir sistem kurdu. Verileri bağlantılı düğümler halinde modelleyen grafik veritabanı sunan Kuzu, LinkedIn'de sorgulama hızı, ölçeklenebilirlik ve kullanım kolaylığı için tasarlanmış gömülü sistem geliştirdi. Geliştirilen bu sistem ise yatırımcıların ve teknoloji şirketlerinin dikkatini çekti.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
