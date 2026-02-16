Fiyatını Gören Bir Daha Bakıyor! Ramazan Sofralarının Vazgeçilmezi Tezgaha İndi
Ramazan'a sayılı günler kala market, pazar tezgahları hareketlendi. İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi hurma raflardaki yerini aldı ama etiketler şaşırttı. Türkiye gazetesinden Faruk Bingöl'ün haberine göre hurma, et fiyatlarıyla yarışıyor. Kilosu 190 TL'den başlayan hurmanın fiyatı kalitesine göre katlanıyor.
Ramazan için geri sayım başladı.
Hurma fiyatları cep yakıyor. Fiyatı gören bir daha baktı.
Hiç yemedim, merak te etmiyorum, yemem de 😎
Olsun, gerekirse kendileri taş yer reislerini yedirmezler hehehe. Reisleri de manda yoğurduna bandırılmış Medine hurması yer, bunlar da bakar hohoho.