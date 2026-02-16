onedio
Fiyatını Gören Bir Daha Bakıyor! Ramazan Sofralarının Vazgeçilmezi Tezgaha İndi



Dilara Şimşek

16.02.2026 - 11:29

Ramazan'a sayılı günler kala market, pazar tezgahları hareketlendi. İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi hurma raflardaki yerini aldı ama etiketler şaşırttı. Türkiye gazetesinden Faruk Bingöl'ün haberine göre hurma, et fiyatlarıyla yarışıyor. Kilosu 190 TL'den başlayan hurmanın fiyatı kalitesine göre katlanıyor.

Ramazan için geri sayım başladı.



Ramazan ayı geldi. 18 Şubat Çarşamba’yı 19 Şubat Perşembe gününe bağlayan gece ilk sahur gerçekleştirilecek. Ramazan’ın coşkusu market, pazarlara da yansıdı. Ramazan hazırlıkları devam ederken vatandaşlar da çarşı pazardaki fiyatlara dikkat çekti. 

Ramazan’ın vazgeçilmezleri hurma ve güllaç da raflardaki yerini aldı. İftar sofralarının baş tacı hurmanın fiyatı ise görenleri şaşkına çevirdi.

Hurma fiyatları cep yakıyor. Fiyatı gören bir daha baktı.



Hurma fiyatları etle yarışmaya başladı. Kilosu 190 TL’den başlayacan hurmanın fiyatları şöyle:

-Bağdat Hurması: 190 TL

-İran Hurması: 210 TL

-Cedid (Tunus) Hurma: 300 TL

-Hudri Hurma: 490 TL

-Safavi Hurma: 590 TL

-Mebrum Hurma: 700 TL

-Kudüs (Medjoul) Hurma: 800 TL

-Mebrum Medine Jumbo: 950 TL

-Kudüs (Medjoul) Jumbo: 1.050 TL





Admin

Hiç yemedim, merak te etmiyorum, yemem de 😎

Cübbeli Palpatine Hoca

Olsun, gerekirse kendileri taş yer reislerini yedirmezler hehehe. Reisleri de manda yoğurduna bandırılmış Medine hurması yer, bunlar da bakar hohoho.