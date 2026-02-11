onedio
Giresun Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede “Cinsel Taciz" Suçlamasıyla Tutuklandı

Ali Can YAYCILI
11.02.2026 - 09:44

Giresun’un Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya üzerinden paylaştığı öne sürülen bir mesajla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 'cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede, taciz suçlaması sonrası tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı öne sürülen bir mesaj nedeniyle yapılan şikayet üzerine Görele Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği mahkeme tarafından ilk etapta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Savcılığın karara itiraz etmesi üzerine dosya yeniden değerlendirmeye alındı. Tekrar mahkemeye çıkarılan Dede, Türk Ceza Kanunu’nun 105’inci maddesinde düzenlenen 'bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz' suçlaması kapsamında tutuklandı.

Adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Dede’nin adliyenin arka kapısından çıkarıldığı öğrenildi. Sağlık kontrolü için Espiye Devlet Hastanesi’ne götürülen Dede, işlemlerinin ardından Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

