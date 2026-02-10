onedio
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde Değişiklik Yapıldı: İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı Değişti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.02.2026 - 00:01

Bugün yayınlanan Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre Cumhurbaşkanlığ Kabinesi’nde değişiklik yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek geldi.

Resmi Gazete’nin bugün sayısında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde iki bakanlık koltuğunun değiştirildiği yer aldı.

İçişleri Bakanı olan Ali Yerlikaya’nın yerine, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı. Diğer bir değişiklik ise Adalet Bakanlığı’nda oldu. Yılmaz Tunç’un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek bakan olarak atandı.

Ali Yerlikaya'da paylaşım

'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığım İçişleri Bakanlığı görevimi kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi’ye devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin.

Bakanlığım süresince verdiği büyük desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.

Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla görev yapan İçişleri Ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum.

Allah’a emanet olun.'

Yılmaz Tunç'tan veda paylaşımı

'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olmak, davamıza gönül vermek bizler için her zaman gurur vesilesi olmuştur.

2001 yılında başlayan kutlu yolcuğumuzda AK Parti Kurucu İlçe Başkanlığı, Milletvekilliği, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevlerimizin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 4 Haziran 2023 tarihinde Adalet Bakanlığı görevinin tarafıma tevdi edilmesi milletimize ve devletimize hizmet etme sorumluluğumuzu daha da artırmıştır.

23 yıllık hükümetlerimiz döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması ve Hukuk Devleti ilkesinin tahkimi yolunda gerçekleştirilen reformlara omuz vermenin onurunu yaşadık.

Bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için ter dökmeye, Türkiye Yüzyılı için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek’e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum.'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
