Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde Değişiklik Yapıldı: İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı Değişti
Bugün yayınlanan Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre Cumhurbaşkanlığ Kabinesi’nde değişiklik yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Resmi Gazete’nin bugün sayısında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde iki bakanlık koltuğunun değiştirildiği yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ali Yerlikaya'da paylaşım
Yılmaz Tunç'tan veda paylaşımı
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın