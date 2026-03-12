onedio
13 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
12.03.2026 - 18:10

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 13 Mart Cuma günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 13 Mart Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün biraz zorlu geçebilir, bu yüzden daha fazla dinlemen gerekebilir. Gün içinde belki de farkında olmadan dişlerini sıkıyorsun, bu da sana alt çene ekleminde ve boyun kaslarında stres oluşturabilir. Bu stres, dişlerini fark etmeden sıktığında, gün sonunda omuz ağrısı olarak geri dönebilir. Bu durum, genellikle gerginlik ve stresin bir sonucu olabilir.

Bu yüzden bugün çene rahatlatma egzersizlerine biraz daha fazla zaman ayırmalısın. Bu egzersizler, çene kaslarını gevşetmeye yardımcı olacak ve böylece gerginlik ve stresini azaltacaktır. Ayrıca, kulaklarının içindeki denge merkezini korumak için de yüksek sesli ortamlardan uzak durmayı da düşünmelisin. Böylece, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını koruyabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

