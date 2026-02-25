onedio
26 Şubat Perşembe Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu
26 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 26 Şubat Perşembe günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 26 Şubat Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, kendini biraz durgun ve enerjisi düşük hissediyor olabilirsin. Bu durumun en büyük sebebi, bedeninde biriken ve hareketsizlikten kaynaklanan durağan enerji. Zira bu durum, zamanla vücudunda ve kaslarında bir paslanmaya neden oluyor.

Galiba bugün, rutinleri bir kenara bırakmanın ve kendini yeni bir bedensel aktiviteye yönlendirmenin zamanı geldi. Belki daha önce hiç denemediğin bir dans türünü deneyebilirsin. Ya da her zaman yürüdüğün rotanın dışına çıkıp farklı bir park veya sokakta yürüyüşe çıkabilirsin. Bu tür değişiklikler, sadece vücudunu değil, aynı zamanda zihnini de canlandıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

