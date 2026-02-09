Alkol Bağımlılığından Kurtulan Bir Kadın Yaşadığı Süreci ve Değişimini Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/sirmayda/?e...
Bağımlılıklar hayatın tüm dengesini sarsarak, kontrolü tamamen kaybetmemize sebep olabiliyor. Bu durum, insanın yaşam kalitesini tamamen düşürürken, aynı zamanda çevresiyle olan ilişkilerini de etkiler. Bu nedenle, bağımlılıklarla mücadele etmek ve bu durumun üstesinden gelmek, hem kişinin kendisi hem de çevresi için çok önemli.
'sirmayda' isimli içerik üreticisi alkol bağımlılığının nasıl başladığını, ardından verdiği mücadele sürecini ve yaşadığı değişimi paylaştı. Yaptığı paylaşım aynı problemi yaşayanlara da ilham verdi.
Pek çok kişi bağımlılığım geliştiğini fark edemiyor. Yardım alınmaya başlandığında çok geç olabiliyor. Peki bağımlılığın geliştiği nasıl anlaşılır?
