Alkol Bağımlılığından Kurtulan Bir Kadın Yaşadığı Süreci ve Değişimini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.02.2026 - 13:16 Son Güncelleme: 09.02.2026 - 13:24

Bağımlılıklar hayatın tüm dengesini sarsarak, kontrolü tamamen kaybetmemize sebep olabiliyor. Bu durum, insanın yaşam kalitesini tamamen düşürürken, aynı zamanda çevresiyle olan ilişkilerini de etkiler. Bu nedenle, bağımlılıklarla mücadele etmek ve bu durumun üstesinden gelmek, hem kişinin kendisi hem de çevresi için çok önemli. 

'sirmayda' isimli içerik üreticisi alkol bağımlılığının nasıl başladığını, ardından verdiği mücadele sürecini ve yaşadığı değişimi paylaştı. Yaptığı paylaşım aynı problemi yaşayanlara da ilham verdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/sirmayda/?e...
Pek çok kişi bağımlılığım geliştiğini fark edemiyor. Yardım alınmaya başlandığında çok geç olabiliyor. Peki bağımlılığın geliştiği nasıl anlaşılır?

- Tolerans Gelişimi: Aynı etkiyi hissetmek için her seferinde daha fazla içmek.

- Yoksunluk: Alkol alınmadığında ellerde titreme, terleme, mide bulantısı veya yoğun kaygı yaşanması.

- Kontrol Kaybı: Bir kadehle başlama niyetine rağmen duramamak.

- Öncelik Değişimi: Sosyal hayatın, işin ve hobilerin alkol odağında daralması.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
