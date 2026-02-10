onedio
Bad Bunny'nin Super Bowl Gösterisindeki Meşhur Çalılardan Biri Olan Genç Gösteri Gününü Paylaştı

10.02.2026 - 20:33 Son Güncelleme: 10.02.2026 - 20:56

Son günlerin magazin gündemlerinden biri Bad Bunny'nin Super Bowl'da gerçekleştirdiği gösteri bildiğiniz üzere. Porto Rikolu müzisyen Bad Bunny'nin gösterisi hem kültürel öğeleriyle hem verdiği siyasi mesajla çok konuşuldu. Gösteriye damga vuran ise içinde gerçek insanlar olan çalılar oldu.

O çalı kostümlerinden birini giyen genç, gösteri günü yaşananları paylaştı. Gencin videosu da en az gösteri kadar beğenildi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DUh3MNVgCon/
Bad Bunny'nin bu kadar konuşulmasının sebebi neydi?

Bad Bunny’nin şu an dünya gündemini sarsmasının temel nedeni, Super Bowl LX devre arası şovunda tamamen İspanyolca performans sergileyerek kültürel bir devrim yapması. Geçen hafta kazandığı 'Yılın Albümü' Grammy ödülünde de Trump'ın göçmen karşıtı politikalarını eleştirmiş, hemen ardından gelen bu performans, özellikle Donald Trump’ın şovu 'Amerikan değerlerine aykırı' bularak eleştirmesiyle birleşince, olay sanatsal bir başarıdan çıkıp küresel çapta bir siyasi ve kültürel tartışmaya dönüştü. Gösteri Super Bowl tarihin en yüksek izlenme oranına ulaştı.

