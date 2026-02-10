Bad Bunny'nin Super Bowl Gösterisindeki Meşhur Çalılardan Biri Olan Genç Gösteri Gününü Paylaştı

Son günlerin magazin gündemlerinden biri Bad Bunny'nin Super Bowl'da gerçekleştirdiği gösteri bildiğiniz üzere. Porto Rikolu müzisyen Bad Bunny'nin gösterisi hem kültürel öğeleriyle hem verdiği siyasi mesajla çok konuşuldu. Gösteriye damga vuran ise içinde gerçek insanlar olan çalılar oldu.

O çalı kostümlerinden birini giyen genç, gösteri günü yaşananları paylaştı. Gencin videosu da en az gösteri kadar beğenildi.