Bad Bunny'nin Super Bowl Gösterisindeki Meşhur Çalılardan Biri Olan Genç Gösteri Gününü Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DUh3MNVgCon/
Son günlerin magazin gündemlerinden biri Bad Bunny'nin Super Bowl'da gerçekleştirdiği gösteri bildiğiniz üzere. Porto Rikolu müzisyen Bad Bunny'nin gösterisi hem kültürel öğeleriyle hem verdiği siyasi mesajla çok konuşuldu. Gösteriye damga vuran ise içinde gerçek insanlar olan çalılar oldu.
O çalı kostümlerinden birini giyen genç, gösteri günü yaşananları paylaştı. Gencin videosu da en az gösteri kadar beğenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bad Bunny'nin bu kadar konuşulmasının sebebi neydi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın