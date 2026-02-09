onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Çin'de Bir İçerik Üreticisi 20.000'den Fazla Drone'un İniş Sırasında Oluşturduğu Görüntüyü Paylaştı

Çin'de Bir İçerik Üreticisi 20.000'den Fazla Drone'un İniş Sırasında Oluşturduğu Görüntüyü Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.02.2026 - 09:30

İçerik Devam Ediyor

Drone teknolojisi hayatımıza yeni girdi fakat hızlı bir şekilde geliştirildi. Pek çok yerde drone teslimat için kullanılmaya başlandı. Film ve dizi setlerinin ise seyrini tamamen değiştirdi. Bunun yanında son dönemde Çin'de yüzlerce drone kullanılarak yapılan gösteriler de çok popüler. Büyük bir senkronizasyonla yapılan bu gösterilerde ortaya muazzam görüntüler çıkıyor. 

Çin'de bir içerik üreticisi bu droneların iniş sırasında oluşturduğu görüntüyü paylaştı. İniş sırasında ortaya çıkan görüntü de en az gösteri kadar büyüleyiciydi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu gösteriler havai fişeklerden daha sessiz ve zararsız. Bu yüzden havai fişeklerin yerini alcaklar gibi duruyor. Peki bu drone gösterileri nasıl yapılıyor?

Bu gösteriler havai fişeklerden daha sessiz ve zararsız. Bu yüzden havai fişeklerin yerini alcaklar gibi duruyor. Peki bu drone gösterileri nasıl yapılıyor?

  • Tasarım: Önce bilgisayar ortamında 3D animasyon hazırlanıyor. Sanılanın aksine, her drone için ayrı bir pilot yok. Binlerce drone, tek bir ana bilgisayar ve gelişmiş bir yazılım tarafından yönetilir.

  • Uçuş Yolu: Yazılım, bu animasyonu binlerce ayrı uçuş rotasına böler. Her drone'a, saniyenin küçük bir diliminde nerede olması gerektiği (X, Y, Z koordinatları) önceden yüklenir.

  • Güvenlik: Çarpışmayı önlemek için drone'lar arasına 'sanal tampon bölgeler' konur.

  • İstasyon: Drone'lar sahaya dizilir, tek bir 'Enter' tuşuyla hepsi aynı anda havalanır.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın