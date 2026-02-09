Çin'de Bir İçerik Üreticisi 20.000'den Fazla Drone'un İniş Sırasında Oluşturduğu Görüntüyü Paylaştı

Drone teknolojisi hayatımıza yeni girdi fakat hızlı bir şekilde geliştirildi. Pek çok yerde drone teslimat için kullanılmaya başlandı. Film ve dizi setlerinin ise seyrini tamamen değiştirdi. Bunun yanında son dönemde Çin'de yüzlerce drone kullanılarak yapılan gösteriler de çok popüler. Büyük bir senkronizasyonla yapılan bu gösterilerde ortaya muazzam görüntüler çıkıyor.

Çin'de bir içerik üreticisi bu droneların iniş sırasında oluşturduğu görüntüyü paylaştı. İniş sırasında ortaya çıkan görüntü de en az gösteri kadar büyüleyiciydi.