Bir İçerik Üreticisinin Birbirinden İlginç Kapı ve Konseptli Odalara Sahip Evini İzlerken Başınız Dönecek

Doğru dekorasyon evin havasını tamamen değiştirebiliyor. Özellikle kendi tarzını yansıtmak, evi gerçekten bir yuva haline getiriyor. Hele de içinizden geçen tüm çılgınlıkları tasarımlarınıza yansıtabiliyorsanız, ev bambaşka bir yere dönüşebiliyor. Fakat elbette bu her zaman çok kolay olmuyor.

Justin Flom isimli içerik üretici kendi emeğiyle evinin her alanını farklı bir konseptle döşedi. Ortaya ise izlerken baş döndüren bir tasarım çıktı.