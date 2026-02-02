onedio
Bir İçerik Üreticisinin Birbirinden İlginç Kapı ve Konseptli Odalara Sahip Evini İzlerken Başınız Dönecek

Bir İçerik Üreticisinin Birbirinden İlginç Kapı ve Konseptli Odalara Sahip Evini İzlerken Başınız Dönecek

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.02.2026 - 12:27

Doğru dekorasyon evin havasını tamamen değiştirebiliyor. Özellikle kendi tarzını yansıtmak, evi gerçekten bir yuva haline getiriyor. Hele de içinizden geçen tüm çılgınlıkları tasarımlarınıza yansıtabiliyorsanız, ev bambaşka bir yere dönüşebiliyor. Fakat elbette bu her zaman çok kolay olmuyor. 

Justin Flom isimli içerik üretici kendi emeğiyle evinin her alanını farklı bir konseptle döşedi. Ortaya ise izlerken baş döndüren bir tasarım çıktı.

Onlarca kapı ve konsept.

Onlarca kapı ve konsept.

Justin Flom, klasik dekorasyon, tasarım ve kapı anlayışı yıkıyor. Videoda toplamda 8 farklı kapı ve geçiş noktası gösteriyor. Aynı zamanda evinde zipline ile inişten aynalı disko odasına, farklı dizi konseptlerinden sünger havuzuna pek çok farklı alan bulunuyor. Fikirler kimilerine oldukça eğlenceli ve yaratıcı gelse de evi ürkütücü bulanlar da oldu.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
