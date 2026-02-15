Uzun Sopaların Üzerinde Yürümeleri ile Bilinen Banna Kabilesi Üyeleri Sopalara Nasıl Çıktıklarını Gösterdi

Etiyopya'nın güneyindeki Omo Vadisi'nde yaşayan Banna Kabilesi üyelerinin uzun sopalar üzerinde yürüdüğü videolara daha önce rastlamışsınızdır. Bu videolar ilk bakışta bir tören ya da turistik bir eğlencenin bir parçası gibi görünse de, aslında hem o kabileye ait bir kültür hem de mecburi bir yaşam tarzı. Elbette bu videolar viral olduktan sonra akıllara bu sopalara nasıl tırmandıkları ve nasıl dengede kaldıkları sorusu geldi. Kabile üyeleri sopalara nasıl çıktıklarını gösterdi. Dengede kalmaları ise tamamen alışkanlık meselesi. Çocuklar çok küçük yaşlarda, kısa tahtalarla başlıyor. Boyları uzadıkça ve dengeleri geliştikçe tahtaların boyu da uzuyor. Zamanla o kadar ustalaşıyorlar ki, asfaltta veya engebeli arazide koşabiliyor, hatta zıplayabiliyorlar.