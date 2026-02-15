onedio
Uzun Sopaların Üzerinde Yürümeleri ile Bilinen Banna Kabilesi Üyeleri Sopalara Nasıl Çıktıklarını Gösterdi

15.02.2026 - 09:29

Etiyopya'nın güneyindeki Omo Vadisi'nde yaşayan Banna Kabilesi üyelerinin uzun sopalar üzerinde yürüdüğü videolara daha önce rastlamışsınızdır. Bu videolar ilk bakışta bir tören ya da turistik bir eğlencenin bir parçası gibi görünse de, aslında hem o kabileye ait bir kültür hem de mecburi bir yaşam tarzı. Elbette bu videolar viral olduktan sonra akıllara bu sopalara nasıl tırmandıkları ve nasıl dengede kaldıkları sorusu geldi. Kabile üyeleri sopalara nasıl çıktıklarını gösterdi. Dengede kalmaları ise tamamen alışkanlık meselesi.  Çocuklar çok küçük yaşlarda, kısa tahtalarla başlıyor. Boyları uzadıkça ve dengeleri geliştikçe tahtaların boyu da uzuyor. Zamanla o kadar ustalaşıyorlar ki, asfaltta veya engebeli arazide koşabiliyor, hatta zıplayabiliyorlar.

Peki neden bu sopalarla geziyorlar;

  • Hayvancılık ve Korunma: Omo Vadisi'nde hayvancılık temel geçim kaynağı. Genç çobanlar, sürülerini otlatırken etraftaki vahşi hayvanları daha uzak mesafeden görebilmek ve kendilerini bu yırtıcılardan korumak için bu yöntemi kullanıyorlar. Ayrıca yüksekte durmak, sürünün nerede olduğunu kontrol etmeyi kolaylaştırıyor.

  • Böceklerden Korunma: Bölgede bulunan ve ciddi hastalıklara yol açabilen tsetse sineği veya diğer zararlı böceklerden korunmak için yerden yükselmek pratik bir çözüm.

  • Gelenek ve Eğlence: Zamanla bu pratik uygulama, gençler arasında bir beceri gösterisine ve eğlenceye dönüşmüş. Özellikle festivallerde ve törenlerde gençler, çevikliklerini ve dengelerini kanıtlamak için bu tahta bacaklarla dans ediyor veya yürüyor. 

  • Karşı Cinsi Etkileme /Statü: Bazı kaynaklara göre, bu beceriyi sergilemek genç erkeklerin topluluk içindeki statüsünü artırıyor ve genç kızların ilgisini çekmek için bir yetenek gösterisi olarak kullanılıyor.

