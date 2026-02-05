Sevgili Oğlak, bugün senin için biraz daha hassas bir gün olabilir. Gökyüzünde Merkür'ün Balık burcunda yaptığı etkiler, sağlığını daha da önemli hale getiriyor. Bu etkiler özellikle kemiklerin ve eklemlerin üzerinde yoğunlaşıyor ve bu bölgelerdeki yorgunluğu daha belirgin hale getiriyor.

Hava değişimleri de senin için biraz zorlu olabilir. Bu durum, vücudunun hassasiyetini artırabilir ve sana biraz rahatsızlık verebilir. Bu nedenle, bugün vücudunu sıcak tutman ve ani hareketlerden kaçınman oldukça önemli.

Bunun yanı sıra, bugün kendine biraz dinlenme zamanı ayırman da iyi olabilir. Unutma ki dinlenmek performansını düşürmez, aksine enerjini toparlar ve yeniden canlanmanı sağlar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…