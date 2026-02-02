Sevgili Oğlak, bugün gökyüzünün en hızlı gezegeni Merkür, Jüpiter ile güçlü bir üçgen oluşturuyor. Bu enerjik kombinasyon, senin hareket etme ve enerjini atma ihtiyacını ciddi anlamda artırıyor. Ancak, bu durumun bir de ters yüzü var: Plansızlık. Hızla hareket etme isteği, seni küçük kazalar için riskli bir duruma sokabilir. Aceleyle atılan adımlar, hızlıca yapılan spor aktiviteleri ya da dikkatsizce gerçekleştirilen hareketler, seni zorlayabilir ve beklenmedik sonuçlara yol açabilir.

Bunun önüne geçmek için tempoyu bilinçli bir şekilde ayarlaman gerekiyor. Özellikle bacaklar ve kalça bölgesi için bu durum daha da önemli. Çünkü bu bölgeler, hızlı ve kontrolsüz hareketlerden en çok etkilenebilecek alanlar. Senin için en iyisi ise doğada kısa, sakin ve kontrollü bir yürüyüş olacaktır. Bu hem enerjini dengede tutmana yardımcı olur hem de iç huzurunu artırır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…