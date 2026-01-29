Sevgili Oğlak, bugün zihnini bir atlet gibi düşün, zira düşüncelerin kafanın içinde adeta hızla koşuyor! Ancak bedenin daha çok bir yürüyüşçü hızında ilerliyor. Bu hız farkı, gün boyunca tuhaf bir huzursuzluk hissi yaratabilir. Sanki bir tür iç çatışma yaşıyormuş gibi hissedebilirsin.

Tam da bu noktada her şeye yetişmeye çalışmak yerine, belki de bir adım geri atıp bir şeyi tamamen bitirmeye odaklanman daha iyi olabilir. Spor salonunda son seti tamamlamak, bir kitabın son sayfasını çevirmek gibi şifalı ama bitirme hissi veren süreçlere odaklanabilirsin belki de.

Bugün, hayatını biraz daha sadeleştirmek, fazlalıklardan kurtulmak belki de ihtiyacın olan yegane şeydir. Minimalizm, bugün senin için bir ilaç olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…