Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında biraz hassas bir dönemden geçiyorsun. Karşındaki kişinin belki de beklenmedik ve alışılmadık tavırları, seni düşünmeye ve belki de biraz da endişelenmeye sevk edebilir. Partnerinin davranışları nedeniyle, güven duygunun sarsıldığını hissediyor olabilirsin.

Kalbini kuşatan bu şüphe ve endişe duyguları, aşka olan inancını ve heyecanını azaltabilir. Belki de aşktan biraz uzaklaşmana neden olabilir. Ancak unutma ki, her şeyin bir çözümü vardır ve belki de bu durumun çözümü, partnerinle açık ve net bir şekilde konuşmak olabilir. Zaten belki de artık gerçekleri konuşma zamanı gelmiştir. İçinde biriktirdiğin duyguları, düşünceleri ve endişeleri partnerinle paylaşmanın tam sırası! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…