Sevgili Oğlak, bugün Neptün'ün Koç burcuna geçiş yapmasıyla birlikte, kalbinde hissedeceğin yumuşak bir enerji dalgası söz konusu olacak. Bu, duvarlarının birdenbire yıkıldığı ve kalbinin daha açık olduğu bir dönemi işaret ediyor. Bu enerji dalgasıyla birlikte, partnerinle olan ilişkinde daha sıcak ve samimi bir yakınlaşma yaşayabilirsin.

Bu süreçte, belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğün sınırları aşma fırsatı bulabilirsin. Kalıpların dışına çıkabilir, belki de ilk defa gerçek hislerini, düşüncelerini ve arzularını partnerinle paylaşabilirsin. Bu, ilişkinin bir sonraki aşamasına geçmek, belki de evlilik yolunda güçlü ve emin bir adım atmak için mükemmel bir zaman olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…