Sevgili Oğlak, bugün Güneş ve Merkür'ün Kova burcunda bir araya gelmesi, ilişkinde düzen ve güven temalı bir konuşmayı gündeme getirebilir. Belki de uzun zamandır aklında olan ve partnerinle paylaşmak istediğin beklentilerini açıkça konuşma zamanı geldi.

Sen de artık ayakları yere sağlam basan bir ilişki mi arzuluyorsun? Belki de aynı evde yaşamak, hayatı birlikte paylaşmak ve partnerini tam anlamıyla sahiplenmek istiyorsun. Bu düşüncelerini partnerinle paylaşmanın tam zamanı. Belki de partnerin de seninle aynı düşünceleri paylaşıyordur ve sadece senin adım atmanı bekliyordur. Bakalım partnerin de seninle aynı pencereden bakıyor mu aşkınıza? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…