Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında biraz daha fazla detaylara odaklanman gerekebilir. Duygusal bağlarının kuvvetini hissettirmenin ve partnerinin sana olan ilgisini canlandırmanın tam zamanı. Partnerin, senin ilginin sıcaklığını hissetmeyi ve bu sıcaklığın ona ne kadar değer verdiğini göstermesini isteyebilir. Tıpkı senin gibi...

İlişkinde sorumluluk almak ve biraz daha fazla çaba göstermek ise bağlarını daha da güçlendirecektir. Zaten aşk, iki kişi arasındaki bağın gücüyle ölçülür ve bu bağın gücü, birbirinize olan ilginiz ve bağlılığınızla doğru orantılıdır, değil mi?

Şimdi partnerinle arandaki duvarları kaldırmanın, belki de aşkta daha fazla açık olmanın ve duygularını biraz daha fazla paylaşmanın zamanı geldi. Mesafeler, yakınlığa dönerse aşkta kazanabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…