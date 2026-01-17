onedio
Oğlak Burcu
18 Ocak 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü
17.01.2026 - 18:01

Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 18 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek? 

18 Ocak Pazar günü Oğlak ve yükselen Oğlak burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Ay burcunda parlıyor. Sen ise aşk hayatında yeni bir sayfa açıyorsun... Bugün burcunda gerçekleşen Yeni Ay, duygusal dünyanda bir dizi değişikliğe neden oluyor. Bu değişiklikler, aşk hayatında ciddi kararlar almanı gerektirebilir. Kalbin ve mantığın arasında bir denge kurmaya çalışıyor olabilirsin ancak bu durum senin için zor olmayacak.

Yeni Ay'ın enerjisi, aşk hayatında bir olgunlaşma sürecini başlatıyor. Bu süreçte, kendini ve duygularını yeniden keşfetme fırsatı da bulacaksın. Tabii bu, aşk hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Kendini ve duygularını daha iyi anlama fırsatı bulacaksın. 

Günün sonunda ise aşka olan bakış açın değişebilir. Mantığın, kalbinin üzerinde bir üstünlük kurabilir ve bu denge savaşını kazanan taraf olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
