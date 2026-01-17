Sevgili Oğlak, bugün senin için oldukça özel bir gün. Burcunda gerçekleşen Yeni Ay, kariyerinde yeni bir sayfa açmanı sağlayacak enerjiyi beraberinde getiriyor. Ancak bu yeni başlangıç, sabır ve sorumluluk gerektiriyor. Gün içinde belki de hangi yöne gitmen gerektiğini tam olarak belirlemekte zorlanabilirsin.

Zira, iş hayatında kontrolü elinde tutmayı seven biri olduğunu biliyoruz. Ancak bugün, burcundaki Yeni Ay, bu kontrol ihtiyacını daha da artırıyor. Her şeyi planlamak istediğin bu dönemde, dış faktörler seni zorlayabilir. Tüm bunlar ise kendi işini burma arzunu tetikleyebilir. Bunu etraflıca düşün deriz, kendi işini kurmak ve geleceğinin kontrolünü eline almak sana çok iyi gelmez mi?

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise burcunda gerçekleşen Yeni Ay, duygularını yeniden tanımlamana neden oluyor. İlişkilerde ciddi kararlar gündeme gelebilir. Kalbinle mantığın arasında denge kurmaya çalışıyorsun. Bu süreçte, Yeni Ay'ın enerjisi aşk hayatında olgunlaşma sürecini başlatıyor. Bu süreçte kendini ve duygularını yeniden keşfetme fırsatı bulacaksın. Günün sonunda aşka bakış açın değişebilir, mantığın denge savaşını kazanan taraf olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…