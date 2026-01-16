Sevgili Oğlak, bugün Venüs'ün Kova burcuna adım atmasıyla birlikte kariyerinde maddi konulara odaklanman gereken bir döneme giriyorsun. Bu dönemde, kazançlarını nasıl artırabileceğine dair yeni ve yaratıcı yollar bulman mümkün. Hafta sonu olmasına rağmen, bütçe planları yapmanı gerektirecek durumlarla karşılaşabilirsin. Ancak bu, değerini daha net bir şekilde görmene yardımcı olacak.

Venüs'ün Kova burcundaki etkisi, kariyer hayatında kendini gösteriyor. Bu etki altında, farklı gelir kaynaklarına yönelmek ve cesur, ancak mantıklı adımlar atmak isteyebilirsin. Bugün, belki de küçük bir fikir, ileride büyük bir kazanca dönüşebilir. Kendine olan güvenin artıyor ve bu da sana daha fazla cesaret veriyor. Hadi ama sen iş hayatının yıldızısın, parla!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise güven ve özgürlük arasında denge kurmak için çabalıyorsun. Partnerinle maddi konuları ya da gelecek planlarını konuşma ihtimalin yüksek. Çünkü hem ona güvenmek istiyorsun hem maddi-manevi özgür olmak... Bunun için ise konuşmalı, birbirinizi anlamalısınız. Öte yandan eğer bekarsan, bugün seni şaşırtacak ve belki de hayatına yeni bir renk katacak bir yabancının hayatına girmesine izin vermelisin. Dikkatli ol, önce ona güvenmelisin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…