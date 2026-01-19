Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatının merkezine güven ve sadakat kavramlarını alman gerekebilir. Tam da bu noktada eğer bekarsan, belki de kalbini hızlı atışlardan çok, güvenli ve sağlam adımlar atan bir aşka bırakma zamanı geldi. Yani, belki de yavaş ilerleyen ancak sağlam temellere dayanan bir ilişkiye adım atmanın tam sırası! Bu tür bir ilişki, seni huzur ve güvenlik hissi verebilir.

Eğer bir ilişkin varsa, bu dönemde geleceğe dair planlarını ve hayallerini partnerinle paylaşmalısın. Belki birlikte bir ev hayal edersiniz, belki de birlikte seyahate çıkmayı... Ancak burada önemli olan nokta, bu hayalleri kurarken partnerine karşı dürüst olman ve ona tam anlamıyla güvenip güvenmediğini sorgulaman. Tabii daha da önemlisi, bu ilişkide ona sadık kalabilecek misin? Bu soruların yanıtlarını bulmak, senin için çok önemli. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…