Sevgili Oğlak, bugün Güneş’in Kova burcuna geçiş yapmasıyla birlikte, maddi konularla ilgili bakış açın değişiyor. Cebindeki parayı nasıl yönettiğinle ilgili bir değerlendirme yapma ihtiyacı hissedebilirsin. İşteki çabalarının karşılığını almak için alternatif kazanç yolları arayışına girebilirsin. Hatta belki de yeni bir gelir modeli aklında canlanabilir.

Ancak bir yandan da kariyer hayatında, bağımsızlık ve özgürlük duygusu daha fazla ön plana çıkıyor. Güneş, yeteneklerini farklı alanlarda kullanma düşüncesini aklına getiriyor. Belki de yeni kazanç kapıları hobilerinden işe dönüşecek bir alanda açılır. Böylece hem bağımsız hem kazançlı fırsatlar elde edebilirsin. Tabii yine de maddi konularda ani ve hızlı kararlar yerine, uzun vadeli ve sağlam planlar yapmanın daha faydalı olacağını unutmamalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, bu dönemde güven ve sadakat kavramları ön plana çıkıyor. Bekar bir Oğlak burcuysan, belki de yavaş ilerleyen ancak sağlam temellere dayanan bir ilişkiye adım atabilirsin. Çünkü adım adım ilerleyen bir ilişki sana güvenli gelebilir. Ama eğer ilişkin varsa, geleceğe dair planlar masaya yatırılabilir ve belki de birlikte hayaller kurulur... Tabii burada iyi düşünmelisin; ona sahiden güveniyor musun? Daha da önemlisi ona sadık kalacak mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…