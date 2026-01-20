onedio
21 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

20.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 21 Ocak Çarşamba günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 21 Ocak Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Güneş ve Merkür, Kova burcunda bir araya gelerek gökyüzünde adeta bir dans başlatıyorlar. Ancak bu etkileşim, ne yazık ki bedenine biraz yük bindirebiliyor. Bu enerjik dans, özellikle omuzlarında ve sırt bölgende bir baskı hissi yaratıyor olabilir. Kendini sanki dünyanın tüm yükünü taşıyormuş gibi hissediyor olabilirsin.

Fakat unutma ki her şeyi tek başına taşıma yükümlülüğü hissetmek, aslında senin o güçlü ve sorumluluk sahibi yapının bir yansıması. Tam da bu noktada, bu ağır yük hissini biraz hafifletmek, kendine biraz nefes alanı yaratmak adına gevşemeyi denemelisin. Kendini biraz rahat bırak, çünkü bazen tüm yükü taşımanın gerekli olmadığını hatırlamak da önemlidir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

