Oğlak Burcu right-white
21 Ocak 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
20.01.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Ocak Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 21 Ocak Çarşamba günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün kariyerindeki değer duygusu önemli bir noktada bulunuyor. Güneş ve Merkür'ün Kova burcunda bir araya gelmesi, emeğinin karşılığını alıp almadığını sorgulamana neden oluyor. Bu kozmik etkileşim, bugün sana gelecek bir teklif ya da geri dönüşle, neyi hak ettiğini daha net bir şekilde gözler önüne serebilir. Tabii bu durumda, maddi konularda daha akılcı ve stratejik adımlar atıyorsun, bu da seni daha güçlü bir pozisyona taşıyor.

İş hayatında ise sınırlarını belirleme konusun önem kazanıyor. Merkür Cazimi'nin etkisiyle pazarlık ve planlama becerilerinde bir artış gözlemlenebilir. Belki de bir konuda daha net ve açık konuşman gerekebilir. Bu duruşun sayesinde iş ortamında saygı kazanabilir, çevren tarafından daha çok takdir edilebilirsin. Yani artık kendi kurallarını belirle ve oyunu yönetmeye de hazır ol!

Peki ya aş? Aşk hayatında ise Güneş ve Merkür'ün Kova burcundaki birlikteliği, düzen ve güven temalı bir konuşmayı gündeme getirebilir. Partnerinle beklentilerini açıkça konuşma zamanı geldi. Artık ayakları yere sağlam basan bir ilişki mi istiyorsun? Aynı evde yaşamak, hayatı paylaşmak ve sahiplenmek isteyebilirsin partnerini. Bakalım o da senin aşkınıza baktığın pencerede mi? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

