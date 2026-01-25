Sevgili Oğlak, bugün gökyüzünde Neptün'ün Koç burcuna geçişi dikkatimizi çekiyor. Bu geçiş, senin ise içsel anlamda güvenini yükselten bir etkiye sahip olacak. Bu haftanın başlangıcında, ev ve iş hayatın arasındaki dengenin yeniden kurulduğunu hissedeceksin. Kendini daha sağlam, daha istikrarlı hissedeceğin bu dönemde, ayaklarının üzerinde daha sağlam durduğunu da fark edeceksin.

Tam da bu noktada, sezgisel ama aynı zamanda güçlü kararlar alma konusunda adeta bir ustaya dönüşeceksin. Bugün atacağın adımların, uzun vadede istikrar ve başarıyı beraberinde getirme potansiyeli oldukça yüksek. İçgüdülerine güven ve adımlarını ona göre at. İstikrar ve güveni sağlamanın yolunu kalbinin derinlerinde bildiğini fark edeceksin. Bu yüzden, analitik verilere ve rasyonel değerlere bir kez de olsun sırt çevirmeyi düşün deriz!

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, Neptün'ün Koç burcuna geçişi ile birlikte yumuşayan bir enerji hissedeceksin. Bu enerji, duvarlarının aniden kalktığı ve kalbinin daha açık olduğu bir dönemi temsil ediyor. Yani, bugünlerde partnerinle daha sıcak ve samimi bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Onanla sınırları aşabilir, kalıpları yıkabilir ve gerçek hislerini paylaşarak evlilik yolunda güçlü bir adım atabilirsin. Samimi ve derin bağlar kurmaya hazır ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…