Sevgili Oğlak, haftanın son günü geldi çattı. Ancak senin içindeki yaratıcı enerji hiç durmaksızın devam ediyor, değil mi? Neyse ki bugün, bu enerji seni yıpratmıyor, tam aksine seni canlandırıyor ve neşelendiriyor. Ay'ın büyüleyici etkisi altında, yaptığın her işte 'tamam, bu işte bitti' hissiyatı seni huzurlu ve mutlu kılıyor. Böylece kariyerinde küçük ama etkisi oldukça büyük olacak heyecanlı adımlar da atıyorsun.

Zira, iş hayatında bugünün kontrolü tamamen senin elinde. Tabii bu kontrolü elinde bulundururken sert bir tutum da sergilemiyorsun. Daha ziyade esnek ve keyifli bir yaklaşım benimsiyorsun. Bu durum hem senin iç huzurunu artırıyor hem de iş hayatını ve çalışma düzenini daha konforlu bir hale getirerek ilerlemeni kolaylaştırıyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün sürprizlere açık ol. Eğer bekar bir Oğlak burcuysan, enerjisi yüksek ama aynı zamanda heyecan verici bir tanışma seni bekliyor. Aşk kapını hiç beklemediğin bir anda çalmaya hazırlanıyor. Tabii eğer ilişkin varsa, sıcaklık ve samimiyetin yanı sıra tutkunun da hakim olduğu bir gün olacak. Partnerinle tutkulu yakınlaşmalar yaşamaya hazır ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…