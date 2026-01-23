Sevgili Oğlak, bugün senin için oldukça önemli bir gün! Güneş ile Plüton’un Kova burcunda bir araya gelmesi, iş hayatında yurt dışı bağlantılarının ve belki de yer değişikliği yapma ihtimalinin artmasına neden oluyor. Sınırlarını zorlama fikri artık sadece bir hayal olmaktan çıkıyor ve gerçek bir seçenek haline geliyor.

Bu dönemde, farklı kültürlerle tanışabilir, yeni iş sistemleriyle karşılaşabilir ve büyük vizyonlarını hayata geçirebilirsin. Evet, belki biraz korku ve heyecan karışık bir duygu hali içindesin ama senin uzun vadeli düşünebilme yeteneğin var. Ve daha da önemlisi bugün yeni bir gelecek kurmak için attığın adımlar, seni bambaşka bir hayatın kapısına kadar götürecek.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Güneş ile Plüton etkisiyle uzak mesafeler artık senin için bir engel olmaktan çıkıyor. Hatta tam tersine, bu durum ilişkinin çekiciliğini artıran bir unsur haline geliyor. Belki de aşk, beklediğin yerden çok daha uzaklarda seni bekliyordur. Kim bilir? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…