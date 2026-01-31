onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 1 Şubat Pazar Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
1 Şubat 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.01.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Şubat Pazar gününüz nasıl geçecek? 1 Şubat Pazar günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün senin için oldukça önemli bir gün. Aslan burcundaki Dolunay, ortak maddi konuların ve derin bağlarınla ilgili bir dönemi sonlandırıyor. Borçlar, alacaklar, primler veya ortak kazançlarınla ilgili belirsizlikler son buluyor ve net bir tablo ortaya çıkıyor. Yeni ayın ilk günüyle birlikte, finansal gücünü yeniden yapılandırma fırsatı da buluyorsun. 

Şimdi kontrol tamamen senin elinde. Aman dikkat her şey yoluna girmişken bir anda, güven duygunla ilgili bazı sorgulamalar içerisine girebilirsin. Belli ki kime ne kadar açıldığını, kimlere ne kadar güvendiğini netleştirmek istiyorsun. Bu farkındalık, senin daha sağlam ve güvenilir ilişkiler kurmanı sağlıyor. Güven duygusunu dengede tutarsan, her anlamda gücüne güç katabilirsin. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün yüzeysel duygulara yer yok. Bugün yaşayacağın bir yakınlaşma, iki insan arasında güçlü ve dönüştürücü bir bağ oluşturabilir. Eğer bekarsan, ciddi, karizmatik ve güven veren biriyle kaderi andıran bir karşılaşma yaşama ihtimalin oldukça yüksek. Bu karşılaşma, hayatını kökten değiştirebilir... Aslan Dolunayı, kendini aşkın derinlerine bırakmanı sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

