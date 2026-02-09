onedio
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 10 Şubat Salı günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 10 Şubat Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün boğaz ve boyun bölgende hassasiyetin arttığını hissedebilirsin. Zira Venüs'ün Balık burcundaki konumu, bağışıklığını biraz sarsabilir. Bu arada kendini biraz hassas ve hemen yorulurken bulabilirsin. Bir de soğuk havaların bedenine etkisini düşünürsek soğuk algınlıkları ve üşütmeler pek de şaşırtıcı olmaz, değil mi? 

Tam da bu noktada biraz dikkat etmelisin! Bağışıklığını güçlendirmek için bir an önce C vitamini desteğini düşünmeli, kendine daha iyi bakmaya ve biraz da dinlenmeye vakit ayırabilirsin. Günü sürekli çalışarak geçirmek yerine kısa molalar vermek de sana şifalı gelecektir unutma! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

