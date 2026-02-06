onedio
7 Şubat Cumartesi Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu
7 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 7 Şubat Cumartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 7 Şubat Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün bedenin sanki bir yük taşıyıcı gibi hissediyor olabilir. Sırtında, omurganda, dizlerinde belki de genel duruşunda bir ağırlık hissi söz konusu olabilir. Ancak burada asıl mesele, bu ağırlığın fiziksel bir yükten çok, üzerindeki sorumlulukların getirdiği bir yük olması.

Bu nedenle, bugün kendine biraz zaman ayırmanı öneriyoruz. Kendini dinle, bedeninin neye ihtiyacı olduğunu anlamaya çalış. Kendine bir mola ver, biraz dinlen ve bedenini dinlendir. Bu arada birkaç saatlik güzellik seansı, masaj ya da cilt bakımı da sana iyi gelebilir. Belki de bedeninin şımartılmaya, aklının yüklerini üzerinden atmaya ihtiyacı vardır! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

