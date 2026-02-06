Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında belki de bir süredir hissettiğin buzların erimeye başladığını fark edebilirsin. Kalbinin derinliklerinde sakladığın duygularını yüksek sesle ifade etmesen bile, sevdiğin kişi seninle aynı duygusal dalgada olduğunu hissedebilir. Aranızda sessiz bir uyum ve anlayışın var olduğunu hissediyor musun? Bu, zorlamadan, doğal bir şekilde ilerlemenin en sağlıklı yol olduğunu hatırlatır.

Yani, bugün aşkı akışına bırakmanın tam zamanı. Sevginin sıcaklığı ve zarafeti seni adeta bir battaniye gibi sarıyor. Bu yüzden, aşkını olduğu gibi yaşa ve aranızdaki mesafelerin azalmasıyla gelen mutluluğu kucakla! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…