Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında mesafe ve bağ arasındaki hassas dengeyi tartışmaya açık hale getiriyor. Unutma ki, duygularını saklamak, belki de ilk bakışta seni koruyor gibi görünebilir, ancak bu durum aslında bağlanma yeteneğini engelliyor ve seni yalnızlaştırıyor. Bu durum, güven duygusunun derinleşememesine yol açıyor, bu da ilişkilerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini engelliyor.

Dolayısıyla, bugün aşk adına adım atmanın tam zamanı. Belki de bu adımı atmaktan çekiniyorsun, belki de kendini aşka bırakmak için doğru zamanın gelmesini bekliyorsun. Ancak unutma ki aşk zaman beklemiyor ve her an karşına çıkabilir. Yalnızlıktan veya kalabalıklar içindeki mesafelerden kurtulmanın ve kendini aşka bırakmanın tam zamanı. Şimdi aşk ile mutluluk yan yana! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…