Sevgili Oğlak, işin başından mı aşkın? Sorumluluklarının altında eziliyor, bir yandan da herkesin derdini çözmeye çalışıyor olabilir misin? Dikkat et, süper kahraman olmayı denemek seni tahmin ettiğinden daha fazla yorabilir ve hata yapmaya itebilir. İşte tam da bu noktada, bugün belki de belirli bir konuda net bir duruş sergilemenin zamanı gelmiştir. Ortakların ve iş arkadaşlarınla olan ilişkilerinde belki de net sınırlar çizme vakti gelmiştir. Herkes kendi işini yaparsa, belki de sen de biraz nefes alabilirsin, ne dersin?

Bir yandan da bireysel hedeflerine daha fazla odaklanmayı düşünmelisin. Nereye gitmek istediğini ve hangi hedeflere ulaşmak istemediğini artık daha net görüyorsun. Belki de kendi işini kurmayı düşünmenin tam zamanıdır. Henüz başlayan bu yıl, sana büyük sürprizler getirebilir. Başarıdan başarıya koşmanı sağlayacak olan o enerji ve özveri ile artık kendi geleceğini inşa etmenin tam sırası. Kendi patronun olma fikri nasıl geliyor? Bunu da bir düşün deriz! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…