Sevgili Oğlak, bugün romantik hayatında adeta bir dönüm noktası olabilir. Partnerinle ilişkinin geleceği hakkında belirleyici bir konuşma yapma ihtimalin oldukça yüksek. Bu konuşma, ilişkinin gidişatını belirleyecek nitelikte olabilir.

Biliyoruz ki senin için aşkta en önemli şey tam bir teslimiyet ve dürüstlük hali. Peki, bu konuda partnerinle aynı frekansta mısın? Kendini tamamen aşka bıraktın mı? İşte bu, üzerinde düşünmen gereken son derece kritik bir soru.

Unutma ki partnerinden beklediğin ciddiyet ve aşka tam teslim olma durumuna sen de hazır olmalısın. İlişkinin ciddileştiği bu dönemde, iki tarafın da tamamen ilişkiye odaklanması ve içinde olması gerekiyor. Yani, eğer aşka tamamen teslim olmaya hazırsan, bugün partnerinle yapacağın bu konuşma ilişkinin geleceğini şekillendirebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…