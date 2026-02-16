Sevgili Oğlak, bugün aşk için astrolojiye kulak vermeye ne dersin? Venüs ile Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu, aşk hayatında yeni bir sayfa açabilir. Bu özel kavuşum, değer temalı bir ilişkiyi gündeme getirebilir. Peki, bu ne demek oluyor dersen, maddi ve manevi anlamda uyumun ön planda olduğu bir ilişkiyi ifade ediyor. Yani, bir ilişkide her şeyin romantik aşkla sınırlı olmadığını, değerlerin ve uyumun da önemli olduğunu hatırlatıyor.

Bugün, 'davul bile dengi dengine' atasözü romantik ilişkinin temelini oluşturabilir. Şimdi, ilişkiye sadece romantik bir perspektiften bakmakla kalmayacaksın. Entelektüel uyum, statü ve karakter de duygular kadar önemli olacak aşkta. Belki de bugün, aşkın sadece kalpten ibaret olmadığını, aklın da bir o kadar önemli olduğunu fark edeceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…