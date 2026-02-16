Sevgili Oğlak, bugün senin için bir dönüm noktası olabilir. Çünkü Kova burcunda Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Bu, disiplinli ama aynı zamanda sürdürülebilir bir plan yapman için ideal bir zaman. İşin sırrı, ne olursa olsun pes etmemekte ve hedeflerine doğru istikrarlı bir şekilde ilerlemekte yatıyor.

Ama dur, daha bitmedi! Günün en çarpıcı olaylarından biri de Venüs–KAD Kavuşumu. Bu kavuşum ise sağlığını ve keyif aldığın şeyleri birleştirmen için bir fırsat sunuyor. Belki de artık zorlayıcı egzersiz rutinleri yerine, senin için eğlenceli ve keyifli olan bir şeyi seçmelisin. Belki dans etmek, belki de doğada yürüyüş yapmak... Seçim senin! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…