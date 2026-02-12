Sevgili Oğlak, bugün gökyüzündeki hareketlilik seni de etkiliyor. Satürn'ün Koç burcuna geçişi, hayatının önemli bir alanında değişikliklere yol açacak. Ev ve aile yaşamında sorumluluklarının artacağı bu dönemde, sağlıkla ilgili konulara ekstra özen göstermen gerekebilir.

Bu dönemde, mide ve göğüs bölgeniz özellikle hassaslaşabilir. Stresin tetiklediği gastrit veya mide yanması gibi rahatsızlıklarla karşılaşabilirsin. Bu nedenle, asitli içeceklerden uzak durmanı öneriyoruz. Çay, kahve ve gazlı içecekler yerine, mide dostu bitki çaylarına yönelmen, bu hassas dönemi daha rahat geçirmene yardımcı olabilir.

Ayrıca, akşam yemeklerini erken saatlerde bitirmen, mide sağlığını korumana yardımcı olacaktır. Gece geç saatlerde ağır yemekler tüketmek, mide rahatsızlıklarını tetikleyebilir. Bu nedenle, hafif ve sağlıklı bir akşam yemeği ile günü erken kapatmanı öneriyoruz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…