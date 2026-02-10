onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 11 Şubat Çarşamba Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
11 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Şubat Çarşamba günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Şubat Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün kendini biraz ağırlaşmış hissediyor olabilirsin. Bu, vücudunun uzun süredir üzerinde taşıdığı yüklerin farkına varmanı istediği bir uyarı. Bu durumu bir çöküş olarak değil, bir hatırlatma olarak görmelisin.

Güneş ile Chiron arasındaki altmışlık açı, enerjinin ve gücünün sürdürülebilir olması için bir yeniden ayarlanma sürecine ihtiyaç duyduğunu işaret ediyor. Bu, senin için bir uyanış anı olabilir. Kendini yeniden keşfetmek ve enerjini daha verimli bir şekilde kullanmak için bir fırsat. Bugün bedeninle bir pazarlık yapmak yerine, onunla iş birliği yapmayı dene. Bedenini dinley, ona ihtiyaç duyduğu dinlenmeyi ve bakımı sağla! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
