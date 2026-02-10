Sevgili Oğlak, bugün iş hayatının seni tamamıyla tanımlamadığını fark edebilirsin. Güneş ile Chiron arasındaki altmışlık açı, sürekli olarak 'güçlü olmak zorundayım' düşüncesiyle kendini nasıl yorduğunu, enerjini nasıl hızla tükettiğini gözler önüne seriyor. Bu süreçte kendini daha fazla yıpratmamak adına, biraz yardım almak ya da destek istemek, normalde olduğundan daha kolay ve rahat hissettirebilir. Unutmayın, yardım istemek bir zayıflık değil, aksine bir güç göstergesidir.

Tabii bu durumda kariyer hedeflerine de daha duyarlı bir bakış açısıyla yaklaşıyorsun. Mükemmeliyetçiliği bir kenara bırakıp daha gerçekçi ve sürdürülebilir bir yol seçmek, sana huzur ve rahatlama hissi verebilir. Güneş’in parlak ışığı, Chiron’un şifa veren enerjisine dokunuyor ve bu etkileşim, kendine karşı daha anlayışlı, daha şefkatli bir tutum geliştirmene yardımcı oluyor. Bu olumlu değişim, motivasyonunu ve enerjini de artırıyor. Ve tabii ki bu durum, iş hayatındaki yaratıcılığını ve üretkenliğini de olumlu yönde etkiliyor. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…