Sevgili Oğlak, kahveni alıp rahat bir koltuğa kurulmanın tam zamanı. Çünkü bugün senin için oldukça önemli bir gündem maddesi var. Gökyüzünün en ağırbaşlı ve ciddi gezegeni olan Satürn, enerjik ve cesur Koç burcuna adım atıyor. Bu, kariyerin ve özel hayatın arasındaki hassas dengenin yeniden kurulacağı anlamına geliyor. Yani, iş hayatındaki hırslarınla, aile yaşamındaki huzurun arasında bir denge oluşturman gereken bir döneme giriyorsun.

Bugün, ev, aile ve yaşam düzeniyle ilgili meseleler senin için önemli bir yer tutuyor. Belki de uzun zamandır hayalini kurduğun o evi almayı düşünüyorsun. Ya da belki de ailenle daha fazla vakit geçirerek, onlarla olan bağını daha da kuvvetlendirmek istiyorsun. Her ne olursa olsun, bugün alacağın ciddi kararlar, gelecekteki yaşam düzenini şekillendirecek ve hayatının rotasını belirleyecektir. İşte tam da bu yüzden, bugün kendine biraz zaman ayır ve hayatının bu yeni dönemine nasıl bir yön vereceğini düşün. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…