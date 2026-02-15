Sevgili Oğlak, bugünün ana teması, hiç şüphesiz, güven olacak. İlişkinin seyrini tamamen değiştirebilecek bir konuşma, tamamen beklenmedik bir anda patlak verebilir. Fakat endişelenme, zira Güneş, her zaman olduğu gibi, sırları açığa çıkarırken, bu konuşmanın ilişkini daha da güçlendireceğini ve aranızdaki bağı sağlamlaştıracağını söylüyor.

Belki de kalbinin sahibi ile arandaki mesafeleri aşmak, aşka sıkıca sarılmak ve onunla derinlerde sakladığın sırlarını paylaşmak, hayatına yeni bir güzellik katacaktır. Aşka bırakmanın, kendini tamamen ona adamanın verdiği huzur ve mutluluk gibisi var mıdır ki? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…