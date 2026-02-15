Sevgili Oğlak, bugün Güneş'in Uranüs ile kurduğu kare açı, maddi konuların üzerindeki sis perdesini kaldırabilir ve seni ani gelişmelerin kucağına atabilir. Haftanın ilk gününde, finansal konularda önemli bir karar vermen gerekebileceği bir gün olacak. Belki de yeni bir yatırım fırsatı ile karşılaşabilirsin ya da beklenmedik bir kazanç kapısı seni bekliyor.

Sıkı dur, iş hayatında sürprizlerle dolu bir gün seni bekliyor. Beklenmedik bir iş teklifi, belki de uzun zamandır hayalini kurduğun bir terfi haberi, bugün kapını çalabilir. Ancak unutma ki bu tür ani gelişmeler karşısında cesur olman gerekiyor. Şimdi kendine güven ve cesur adımlar at.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, bugün güven teması ön planda olacak. Aniden patlak verebilecek bir konuşma, ilişkinin yönünü tamamen değiştirebilir. Güneş, sırları açığa çıkarırken belki de bu konuşma, ilişkini daha da güçlendirerek aranızdaki bağı sağlamlaştırabilir. Kalbinin sahibi ile arandaki mesafeleri aşmak, sıkıca aşka sarılmak ve onunla derinlerde kalan sırlarını paylaşmak hayatını güzelleştirebilir. Kendini aşka bırakmak gibisi var mı? Hadi, ona güven ve sıcaklığını hisset! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…